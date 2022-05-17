Алекс Вурц сообщил, что ФИА проигнорировала просьбу Ассоциации гонщиков о барьерах на месте аварий Сайнса и Окона в Майами

Председатель Ассоциации гонщиков Гран-при и бывший пилот «Формулы-1» Алекс Вурц рассказал о ситуации с авариями и на Гран-при Майами.

Гонщики и разбили болиды в 14-м повороте. Вурц утверждает, что Ассоциация просила Международную автомобильную федерацию ( ) установить барьеры Tecpro на этом месте. Федерация не прислушалась несмотря на то, что барьеры были готовы к установке.

Окон испытал перегрузку в 51G после контакта с бетонным ограждением и был отправлен в медицинский центра на обследование, Сайнс жаловался на проблемы с шеей.

«Строго говоря, пилоты не получили травмы, и, вероятно, можно сказать, что необходимости [в барьерах] не было. Но мы утверждаем, что это улучшило бы ситуацию. Никакое исследование в мире не убедит меня в минусах установки барьеров», – сказал Вурц.

В то же время Вурц поддержал другие действия ФИА по обеспечению безопасности – контроль за бельем и украшениями гонщиков:

«Правило появилось не просто так. Пожалуй, я бы предпочел слегка другой подход, если говорить о реализации. Не хочется, чтобы все закончилось как в футболе, где все вскидывают руки и друг друга оскорбляют. Нужно работать сообща».

Вурц напомнил о травмах Криса Ниссена, которые он получил в аварии в гонке спорткаров 1988 года:

«Для него самым болезненным стал не пожар, а то, что резинка от обычного белья вплавилась в кожу. Он говорил, что годами испытывал боль. В тот момент я сказал себе, что не хочу пережить то же самое лишь из-за того, что не заменю обычное белье на огнеупорное. То же самое относится к украшениям».

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