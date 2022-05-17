«Хонда» стала титульным спонсором Гран-при Японии

«Хонда» поддержит в качестве титульного спонсора.

Компания официально покинула «Формулу-1» в конце 2021 года, однако продолжает поставлять силовые установки командам «Ред Булл» и . С нынешнего сезона двигатели используются под брендом Red Bull Powertrains.

уже была титульным спонсором домашнего этапа в 2018 году. В последние два сезона гонки «Ф-1» на «Сузуке» не проводились из-за пандемии коронавируса.

Гран-при Японии-2022 состоится с 7 по 9 октября.

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