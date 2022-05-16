Гюнтер Штайнер: «Приняли решение немного подождать с внедрением новинок – они появятся через 4-5 гонок»

Руководитель рассказал, что команда занимается подготовкой новинок для болида, но их появления стоит подождать еще несколько гонок.

При этом «Хаас» не планирует серьезных обновлений машины на предстоящем .

«Обычно именно Гран-при Испании становится тем этапом, на который команды привозят первые серьезные обновления. И насколько я знаю, довольно много команд готовят обновления к этой гонке. Хотя я не могу сказать, в какой степени эти новинки изменят ситуацию в расстановке сил, что именно привезут эти команды и насколько быстрее станут их машины.

Мы приняли решение еще немного подождать с внедрением новинок, поскольку я считаю, что и без у нашей машины еще есть потенциал прибавить в скорости. Ну или точнее иногда нам удается демонстрировать эту скорость на трассе, а иногда нет.

Мы готовим хороший пакет обновлений болида, он появится через 4-5 гонок. И я уверен в эффективности этих новинок. Но я не могу ничего сказать о новинках, которые готовят другие команды», – рассказал Штайнер.

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