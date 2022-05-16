Гюнтер Штайнер: «Приняли решение немного подождать с внедрением новинок – они появятся через 4-5 гонок»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что команда занимается подготовкой новинок для болида, но их появления стоит подождать еще несколько гонок.
При этом «Хаас» не планирует серьезных обновлений машины на предстоящем Гран-при Испании.
«Обычно именно Гран-при Испании становится тем этапом, на который команды привозят первые серьезные обновления. И насколько я знаю, довольно много команд готовят обновления к этой гонке. Хотя я не могу сказать, в какой степени эти новинки изменят ситуацию в расстановке сил, что именно привезут эти команды и насколько быстрее станут их машины.
Мы приняли решение еще немного подождать с внедрением новинок, поскольку я считаю, что и без у нашей машины еще есть потенциал прибавить в скорости. Ну или точнее иногда нам удается демонстрировать эту скорость на трассе, а иногда нет.
Мы готовим хороший пакет обновлений болида, он появится через 4-5 гонок. И я уверен в эффективности этих новинок. Но я не могу ничего сказать о новинках, которые готовят другие команды», – рассказал Штайнер.
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