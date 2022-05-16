Пьер Гасли о работе новинок «Альфа Таури»: «Пока боремся на пороге топ-10»

Теги Альфа Таури Формула-1 Пьер Гасли Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли отметил, что пока рано делать выводы о работе первых обновлений болида, подготовленных командой в этом сезоне.

«Пока рано делать выводы о работе обновлений болида. В Имоле все выглядело довольно неплохо. В Майами, если бы не случившееся, я мог бы финишировать где-то на 8-9 месте.

Сейчас сложно сказать что-то определенное, но мы продолжим работать, вне всяких сомнений. Пока мы боремся на пороге топ-10, стараемся попадать в очковую зону. И очевидно, что нужно продолжать стремиться добиться прогресса, чтобы улучшить результаты в ближайших гонках», – рассказал Гасли.

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