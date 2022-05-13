«Феррари» провела обкатку болида 2022 года в Монце – сессия прошла в закрытом режиме

«Феррари» провела съемочный день в Монце, обкатывая болид 2022 года.

Ранее «Феррари» проводила обкатку болида еще до начала предсезонных тестов в Барселона.

Съемочный день в Монце проходил за закрытыми дверями. Как сообщается, вход на автодром был строго ограничен, и в результате в соцсети просочилась всего одна фотография, по которой все равно невозможно что-либо понять о целях мероприятия.

Предполагается, что в рамках обкатки – по ходу которой команде разрешается проехать не более 100 км, или 17 кругов в случае с трассой в Монце, – в «Феррари» могли тестировать новинки, которые команда, о чем уже было объявлено.

При этом официально было объявлено, что причиной проведения съемочного дня стала необходимость «Феррари» обновить фотографии в фотобанке – уже после прекращения сотрудничества с компанией «Касперский», – и Скудерии было нужно сделать новые фотографии болида для официальных релизов как на трассе, так и в боксах. С утра за рулем болида работал .

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