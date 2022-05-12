Леклер проведет съемочный день «Феррари» в Монце 13 мая

Лидер «Формулы-1» прокатится на болиде «Феррари» в рамках съемочного дня.

Заезды состоятся 13 мая на автодроме в Монце, сообщает It.motorsport.com. Леклер может проехать не более 100 километров на особых шинах «Пирелли».

К Гран-при Испании 22 мая Скудерия подготовила первое серьезное обновление в 2022 году.

Первый съемочный день «Феррари» провела 22 февраля – перед предсезонными тестами.

В новой «Ф-1» бюджет обновлений – лишь $10 млн. «Феррари» уверена: «Ред Булл» уже потратил почти все: на тормоза, закрылки и пружину на днище

«Феррари» планирует сбросить 0,3 секунды к Гран-при Испании благодаря обновлениям (Джулиано Дукесса)

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