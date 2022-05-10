Гран-при Майами – вторая по количеству обгонов гонка 2022 года

Трасса в Майами формально стала второй по «обгонности» в нынешнем сезоне.
Во время Гран-при Майами гонщики совершили 45 обгонов – больше было лишь в Бахрейне (58). В Саудовской Аравии состоялся 31 успешный маневр, в Австралии – 27, в Имоле – 13, передает журналист Motorsport.com Джон Нобл.
Отметим, что на результат повлияло появление машины безопасности на заключительных кругах. После рестарта ситуация на трассе, впервые принимавшей гонку «Формулы-1», существенно активизировалась.
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