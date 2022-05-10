Кристиан Хорнер: «Перес был очень близок к сходу на Гран-при Майами»

Руководитель рассказал о риске схода Серхио Переса на .

Перес сообщил инженеру о потере мощности и предположил, что его двигателю конец. Из-за проблем Чеко, по собственным словам, потерял семь секунд, но в итоге приехал к финишу четвертым.

«Было очень близко [к сходу]. Пришлось поработать с сенсорами, чтобы решить проблему. Мы плотно сотрудничаем с «Хондой» по этому вопросу и постараемся, чтобы такое не повторялось.

У него возникла проблема с сенсором на одном из цилиндров. Ребятам удалось поработать с сенсорами, но он потерял где-то 20 кВт (27 л.с.) мощности. Несмотря на преимущество благодаря свежим шинам, он ехал на полсекунды медленнее возможностей болида на прямых. Пожалуй, без этой проблемы он приехал бы вторым», – заявил Хорнер.

Несмотря на многочисленные проблемы с надежностью в нынешнем сезоне, руководитель «Ред Булл» не видит особых причин для беспокойства:

«Не думаю, что у нас чересчур хрупкая машина. Просто кое-какие досадные моменты, с которыми обычно сталкиваешься на предсезонных тестах, начали проявляться после начала сезона.

Это разочаровывает, однако мы плотно работаем с «Хондой», и они предоставляют нам отличную поддержку. Думаю, мы устраним проблемы».

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