Шарль Леклер: «Надеюсь хорошо стартовать и удержать первое место – важно выжать максимум на старте»

рассказал, чего ждет от Гран-при Майами.

Пилот начнет заезд с первого ряда вместе с напарником .

«У меня нет особых ожиданий. Я просто хочу постараться победить. Сегодня будет сложно – рядом стартует Карлос, а два пилота сразу позади.

Гонка должна получиться интересной. Надеюсь, мы сможем хорошо стартовать и удержим первое место. Важнее всего будет постараться выжать максимум на старте. Очень важна будет и работа с шинами», – заявил Шарль.

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