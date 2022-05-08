Шарль Леклер: «Надеюсь хорошо стартовать и удержать первое место – важно выжать максимум на старте»

Шарль Леклер рассказал, чего ждет от Гран-при Майами.
Пилот «Феррари» начнет заезд с первого ряда вместе с напарником Карлосом Сайнсом.
«У меня нет особых ожиданий. Я просто хочу постараться победить. Сегодня будет сложно – рядом стартует Карлос, а два пилота «Ред Булл» сразу позади.
Гонка должна получиться интересной. Надеюсь, мы сможем хорошо стартовать и удержим первое место. Важнее всего будет постараться выжать максимум на старте. Очень важна будет и работа с шинами», – заявил Шарль.
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