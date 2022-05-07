Карлос Сайнс об авариях: «Болид «Феррари» по-прежнему меня удивляет»

проанализировал столкновение с барьерами в практике перед Гран-при Майами.

Авария стала для пилота «Феррари» второй ошибкой за последние два этапа: в Имоле испанец разбил болид в квалификации.

«Я больше всех недоволен последними двумя авариями и первым разбираю их, стараюсь сделать выводы. Тот же процесс происходил в прошлом сезоне, когда я пару раз попадал в инциденты. Сразу же после этого я провел лучшую для себя серию гонок в «Ф-1», так что понимаю, как выбраться.

Полагаю, я все еще узнаю что-то новое о машине. Болид по-прежнему меня удивляет, врать не буду. Какие-то вещи выходят из-под контроля, и это становится неожиданностью. Как только я справлюсь с ними, сделаю выводы, то смогу показывать скорость на любом круге», – заявил Сайнс.

Карлос отметил и позитивные моменты на Гран-при Майами:

«Скорость есть, я довольны быстр на этой трассе. Конечно, я разочарован – не так ты хочешь начать уик-энд, давая механикам дополнительную работу. Пожалуй, я столкнулся с барьерами в худшем месте – там не было барьеров Tecpro, я влетел сразу в бетонную стену.

Прогреть шины непросто, и в предыдущем повороте меня немного снесло. Думаю, я чуть перегрел задние покрышки и полностью потерял их. Гран-при получится трудным.

Но темп есть, болид работает хорошо, есть позитивные вещи. На самом деле на последних двух Гран-при я был быстрее, чем на первых двух, если говорить о чистой скорости. Но результаты оказались хуже. Впереди еще 19 гонок. Как показал «Реал» [в полуфинале Лиги чемпионов], в спорте все меняется за минуты. Я настроен позитивно. Мне просто нужно провести чистый уик-энд».

Сайнс разбил болид «Феррари» в практике перед Гран-при Майами

«Феррари» выбрала cтабильность вместо риска с Шумахером или Алонсо. Другой альтернативы Сайнсу не было – и ему дали еще два сезона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram