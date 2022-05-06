Даниэль Риккардо: «Не рассматриваю возможность завершения карьеры, но и выступать в «Ф-1» в 40 лет я не буду»

Пилот заявил, что не планирует завершать карьеру в «Формуле-1» в ближайшие годы.

Недавно, после объявления о проведении Гран-при Лас-Вегаса в 2023 году, Риккардо пошутил, что раздумывал над уходом из «Ф-1», но новости о новой гонке в Лас-Вегасе заставили его передумать.

«Это была шутка. У меня такой юмор. Нет, я не рассматриваю возможность завершения карьеры, но также понимаю, что провел в «Ф-1» уже 10-11 лет. Смогу ли я провести еще десять? Нет, если только я вдруг не начну выигрывать каждую гонку.

Не могу сказать, сколько лет у меня еще осталось – три года, пять лет? Но я не думаю, что буду выступать в «Ф-1» в 40 лет. Хотя я по-прежнему люблю гонки и хочу быть хорош в них», – рассказал Риккардо.

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