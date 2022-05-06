«Феррари» привезла новое заднее крыло на Гран-при Майами, у «Ред Булл» нет обновлений

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Команды рассказали об обновлениях на Гран-при Майами.

«Феррари» привезла в США новое заднее антикрыло. «Ред Булл» обошелся без новинок, как и «Альфа Таури» с «Астон Мартин».

«Мерседес» будет использовать модифицированные переднее и заднее антикрылья, а также крыло над диффузором. «Макларен» обновил переднюю подвеску и краевую область днища, «Альпин» – задние тормозные диски, «Уильямс» и «Альфа Ромео» – систему охлаждения на боковых понтонах, «Хаас» – заднее антикрыло.

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