«Феррари» привезла новое заднее крыло на Гран-при Майами, у «Ред Булл» нет обновлений

Команды рассказали об обновлениях на Гран-при Майами.

«Феррари» привезла в США новое заднее антикрыло. «Ред Булл» обошелся без новинок, как и с «Астон Мартин».

будет использовать модифицированные переднее и заднее антикрылья, а также крыло над диффузором. обновил переднюю подвеску и краевую область днища, «Альпин» – задние тормозные диски, и «Альфа Ромео» – систему охлаждения на боковых понтонах, – заднее антикрыло.

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