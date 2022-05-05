Хуан-Пабло Монтойя: «Поставил бы на победу Ферстаппена с учетом погоды в Майами»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился прогнозом на Гран-при Майами.

По мнению колумбийца, непредсказуемая погода во Флориде сыграет на руку пилоту «Ред Булл» в борьбе с соперником из «Феррари» .

«Одна из сложностей в Майами – погода. Длительного дождя не будет, но здесь случаются очень сильные ливни, которые длятся по пять минут. И это не просто слабая морось. В каких-то местах ты видишь, как приближается дождь, но не тут. Погода может перевернуть ход гонки. У команд есть споттеры, радары и все такое, но предсказать осадки очень тяжело.

Я считаю, что на дождевом треке большое преимущество получит Макс. Похоже, в таких условиях он показывает отличную скорость и чувствует себя комфортно. На сухой трассе я, пожалуй, поставлю на «Феррари». Интересно понаблюдать, как Шарль будет действовать после ошибки в прошлый уик-энд [в Имоле]: продолжит ли атаковать или начнет осторожничать.

Меня очень интригует сезон. Посмотрите на Макса: в первой паре гонок он чувствовал себя комфортно, а потом не особо показал скорость. В Саудовской Аравии Чеко [Перес] его обыграл. Не хочу обижать Чеко, но это было неожиданно.

Кто победит? Если бы я был азартным человеком, то, пожалуй, поставил бы на Макса. Шарль может выиграть, только если команда сказала ему после аварии: просто продолжай атаковать и не беспокойся. Но на этих выходных я бы поставил на Макса – особенно с учетом погоды в Майами», – заключил Монтойя.

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