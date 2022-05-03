Умер Тони Брукс – последний гонщик, побеждавший в Гран-при «Ф-1» 1950-х

Бывший гонщик «Формулы-1» Тони Брукс ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Брукс был практикующим стоматологом, после чего выступал в «Ф-1» в 1956-1961 годах. На счету британца 39 Гран-при, в том числе семь – за , шесть побед и десять подиумов. В 1958 году Брукс занял третье место в чемпионате, а в 1959-м стал вице-чемпионом, уступив лишь .

После смерти в 2020 году Брукс оставался последним из живущих победителей Гран-при 1950-х.

«Я готовился к экзаменам, когда меня попросили проехать гонку». Стоматолог, который чуть не стал чемпионом «Формулы-1»