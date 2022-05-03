Экс-пилот «Ф-1» Уотсон: «Феррари» чуть быстрее на старте сезона, но титул вероятнее достанется «Ред Булл»

Бывший гонщик «Формулы-1» выделил фаворита в борьбе «Феррари» с «Ред Булл».

После четырех этапов опережает на 27 очков, преимущество Скудерии в Кубке конструкторов составляет 11 баллов.

Уотсон ответил на вопрос, за руль какой из машин сел бы сам:

«Нельзя рассматривать болид в отрыве от остального. Есть машина, команда и все, что с ними связано. Подозреваю, что «Феррари» – более послушная и удобная для управления машина в сравнении с «Ред Булл». «Ред Булл» работает в более узком, зато очень эффективном рабочем окне, в то время как у «Феррари», пожалуй, окно шире. Это позволяет Леклеру и Сайнсу очень эффективно обращаться с болидом».

Несмотря на текущее превосходство «Феррари», Уотсон предполагает, что «Ред Булл» окажется быстрее по итогам сезона:

«Конечно, сейчас существует своего рода консенсус, что у «Феррари» машина чуть лучше, если смотреть на первые четыре Гран-при. Если же рассуждать, кто окажется впереди в долгосрочной перспективе, после 23 гонок, то, на мой взгляд, скорее «Ред Булл».

У меня ощущение, что чемпионом вероятнее станет пилот «Ред Булл», а не «Феррари» – с учетом и силы болида, и командной работы».

У «Феррари» и «Ред Булл» – противоположные подвески. Одна – дешевле и проще, вторая – мудренее, но лучше для скорости болида

«Феррари» выбрала cтабильность вместо риска с Шумахером или Алонсо. Другой альтернативы Сайнсу не было – и ему дали еще два сезона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram