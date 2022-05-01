Макс Ферстаппен о соперничестве с Леклером: «Отличная борьба – надеюсь, она продлится много лет»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что острое соперничество с времен картинга осталось для него в прошлом.

В детстве и юности Ферстаппен и Леклер несколько раз соперничали друг с другом и порой дело доходило до столкновений.

Однако теперь, когда оба гонщика борются между собой за чемпионский титул в «Формуле-1», их борьба на трассе проходит намного чище.

«Это прекрасные воспоминания. Можно сказать, что мы с Шарлем росли вместе. Вместе прошли этот путь, гонялись друг с другом в картинге лет с двенадцати. И теперь мы оба попали в «Формулу-1» – как и Джордж Расселл и Карлос Сайнс, с которыми мы тоже пересекались в картинге.

Здорово, что мы с Шарлем ведем такую борьбу. И надеюсь, что она продлится еще очень долго, много лет. Как Шарль уже говорил ранее, сейчас мы заметно повзрослели и теперь оба гоняемся в «Формуле-1». Оба выступаем за топ-команды и боремся за победы в гонках. А над инцидентами, которые происходили у нас в картинге в прошлом, мы можем просто посмеяться. Хорошие были времена!» – рассказал Ферстаппен.

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