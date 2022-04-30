Кевин Магнуссен о мечте стать чемпионом «Ф-1»: «Уже не чувствую груза ожиданий»

рассказал, что стало с его мечтой стать чемпионом «Формулы-1».

Магнуссен вернулся в «Хаас» после года вне «Ф-1». Кевин сообщил, что спокойнее относится к перспективе выиграть титул и сосредоточен на каждодневных целях. Ранее гонщик утверждал, что ему трудно мотивировать себя в чемпионате, где он не претендует на высочайшие позиции.

«Наверное, ситуация поменялась – опять же, из-за того, что я закрыл главу и принял, что этого не произойдет. Теперь я вернулся и двигаюсь день за днем. Я сосредоточен на работе, стараюсь получать удовольствие и делать все, что в моих силах.

Я не чувствую на своих плечах груза ожиданий. Мне хотелось бы стать чемпионом «Формулы-1», и мечта по-прежнему жива, но ожидания уже другие. Если это случится, я буду невероятно счастлив. И теперь я в «Ф-1», у меня есть место, так что возможно все. Но давление частично ушло», – заявил датчанин.

Магнуссен прокомментировал эмоциональную реакцию на более скромные успехи – пятое место на и четвертое по итогам квалификации в Имоле:

«Такое случается со всеми: иногда понимаешь, что у тебя было, только когда теряешь. В прошлом году я не выступал в «Ф-1» и внезапно почувствовал благодарность за свою карьеру. И я раньше был благодарен, но по-другому: в большей степени чувствовал разочарование из-за разных вещей и скорее обращал внимание на то, что не побеждаю, а не на радость от пребывания в «Формуле-1».

Я не ценил это по-настоящему. Теперь все немного изменилось».

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