Сергей Сироткин: «Каждый раз, когда я смотрю круги Леклера, они кажутся мне по-своему идеальными»

Российский гонщик , ранее выступавший в «Формуле-1», рассказал об особенностях пилотажа пилота «Феррари» .

«Как бы банально это не прозвучало, но общий стиль пилотажа Шарля очень напоминает мне мой собственный. Я помню, что во время моего выступления за «Уильямс», мы с инженерами сравнивали наши пилотажи, разбирали вместе онборды и телеметрии. Еще тогда мы с Леклером были очень близки именно по той идее, которую пытались реализовать на трассе.

Каждый раз, когда я смотрю круги Шарля, они кажутся мне по-своему идеальными: если сейчас я садился бы в болид, чтобы проехать квалификацию или гонку, я видел бы идеальный круг примерно так же, как видит его Леклер.

В сравнении с другими пилотами подход Леклера больше нацелен на выход из поворота. Шарль не боится в середине немного догрузить машину, развернуть ее на чуть больший угол, чтобы раньше и эффективнее разогнаться.

На самом деле это довольно тонкая грань, поскольку существует, как бы парадоксально это ни звучало, масса моментов, когда с точки зрения какой-то правильности всегда хочется больше внимания отдавать выходу, а с точки зрения банального времени на круге иногда получится выиграть больше на входе и в середине поворота. Мне нравится, насколько точно это делает Леклер, и особенно как он работает с резиной. Шарль загружает машину ровно настолько, чтобы ее шины находились в оптимальном угле увода.

По отношению к другим пилотам Леклер и более стабилен: у него мы редко видим срывы и скольжения, как правило, он очень чётко пилотирует на этой грани и не переходит за нее. За исключением того, что мы видели в Имоле», – написал Сироткин.

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