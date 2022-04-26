Маттиа Бинотто: «Баланс в борьбе «Феррари» и «Ред Булл» будет меняться от гонки к гонке»

Руководитель «Феррари» ждет изменений в раскладе сил по ходу сезона.

В Имоле Скудерия проиграла «Ред Булл» и позволила соперникам сократить отставание в Кубке конструкторов до 11 очков. Бинотто признал преимущество австрийской команды на Гран-при Эмилии-Романьи, однако предположил, что ситуация будет неоднократно меняться.

«Мы недовольны результатом, но необходимо сохранять спокойствие, это часть гонок. Иногда что-то идет не так, но у нас конкурентоспособная машина.

Безусловно, «Ред Булл» силен, и мы знаем, как они умеют развивать машины. Две недели назад в Австралии лучший болид был у нас, сейчас же – наоборот. Баланс будет меняться от гонки к гонке, но, опять же, в целом у нас хорошая машина. Мы стали вторыми в квалификации, вторыми в дождевых условиях и на сухой трассе, провели хороший спринт.

Без всякого сомнения, развитие болида – ключевой элемент сезона. Болид «Ред Булл» очень хорош, однако мы изучим нынешние результаты и будем двигаться вперед», – заявил Бинотто.

Менеджер также прокомментировал пит-стоп в конце гонки, после которого монегаск допустил разворот в погоне за :

«Необходимости менять шины не было, и мы не делали это ради быстрейшего круга. Мы решили, что это лучший вариант для нас, и попытались получить шанс. Мы знали, что «Ред Булл» наверняка отреагирует, так что гонка словно заново началась на свежих покрышках.

Я считаю, что в тот момент это было верным решением, но в итоге он допустил небольшую ошибку. Такое случается, так что мы не должны разочаровываться».

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