Кристиан Хорнер: «Хэмилтон не разучился пилотировать и сыграет роль в чемпионате»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, удивляют ли его неудачи .

Пилот «Мерседеса» не попал в топ-10 на Гран-при Эмилии-Романьи и отстает от своего напарника на 21 очко.

«Уик-энд, конечно, получился для него ужасным, но он все равно восьмикратный чемпион мира – то есть семикратный, я забыл, что выигрывал. Льюис не разучился пилотировать за четыре гонки, так что в какой-то момент «Мерседес» решит свои проблемы, и он сыграет свою роль [в чемпионате]. Но молодые гонщики выступают отлично», – сказал Кристиан.

Менеджер признался, что не уделяет особого внимания обгону Хэмилтона на круг со стороны :

«У Льюиса был неудачный уик-энд, однако мы сосредоточены на своей гонке и пытаемся заработать как можно больше очков. Такое случается.

В тот момент мы смотрели на облака и были сконцентрированы на том, пойдет ли дождь в конце гонки или нет».

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Исторический момент: Ферстаппен обогнал Хэмилтона на круг. Да, «Мерседес» теперь настолько плох

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