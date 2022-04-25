Нико Росберг: «Выступления Расселла могут стать сильнейшим мотиватором для Хэмилтона»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года рассказал, как экс-напарник найдет мотивацию в 2022-м.

Хэмилтон уступает 21 очко после четырех этапов. Победа над партнером по «Мерседесу» станет главным приоритетом Льюиса, предположил Росберг.

«Ситуация для Льюиса очень и очень тяжелая. Он каждый сезон своей карьеры выигрывал гонки, и, похоже, нынешний может стать годом без побед. Видно, что напряжение растет. Мы наблюдали, как Тото [Вольфф], на мой взгляд, был недоволен Льюисом [после квалификации в Имоле] – может, потому что Льюис слишком жестко раскритиковал команду по внутреннему радио.

Напряжение растет, и это естественно. Льюис, разумеется, начнет испытывать такие эмоции. Тем не менее, он, наверное, в итоге исправит положение благодаря своему опыту. Сложно видеть Льюиса в таком состоянии – он подавлен, и это можно понять. Впереди длинный сезон, но болид никуда не едет. «Мерседес» даже не будет сражаться за победы в обозримом будущем, так что Льюису трудно поддерживать мотивацию.

Думаю, Льюис справится, потому он действительно боец. И я помню, что для него очень важно выигрывать у напарника. Джордж выступает так здорово, и это может стать сильнейшим мотиватором для Льюиса.

Нельзя забывать, что Льюис терпеть не может оказываться позади напарника. Даже если борьба в хвосте – он страстно ненавидит проигрывать партнеру. В этот уик-энд такое опять случилось, что тоже может существенно поднять напряжение. Особенно при общении с инженерами, которых Льюис будет подгонять сильнее и сильнее. Интересно, как будут развиваться события», – заявил Росберг.

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