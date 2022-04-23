Кевин Магнуссен: «Отказался от «софта» в спринте из-за сильной деградации – это была ошибка»

Пилот признал, что ошибся с выбором шин перед спринтом в Имоле.

Датчанин провел заезд на «медиуме», в то время как соперники выбрали «софт». Кевин стартовал с четвертой позиции и закончил спринт лишь восьмым.

«Я очень удивился, что все выбрали «софт». Мы тестировали «софт» в практике и решили, что он слишком быстро уходит, поэтому я немного занервничал, когда увидел, что все поедут на мягкой резине.

[В практике] мы проехали 13 кругов или вроде того, и деградация была сильной. Я подумал, что так и продолжится. В спринте к 13-му кругу у соперников сложилась примерно такая же ситуация. Но потом деградация остановилась, и они ехали в одном темпе со мной. Так что мягкие шины были верным выбором, а я ошибся. Отыграемся в следующий раз.

На старте меня обогнали – соперники были быстрее в первой половине гонки. К финишу ситуация выровнялась.

Мы заработали очко и начнем завтрашнюю гонку с восьмой позиции. Обычно, думаю, мы были бы вполне довольны таким раскладом. Тем не менее, уик-энд неплохой. Я с нетерпением жду гонку и надеюсь получить больше очков», – заявил Магнуссен.

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