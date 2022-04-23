Макс Ферстаппен: «Не знаю, что именно и почему случилось на старте, но у меня была сильная пробуксовка колес»

Пилот подвел итоги спринт-заезда перед -Романьи, в котором ему удалось одержать победу.

«Старт получился очень плохим. Не знаю, что именно случилось и почему, но на старте я столкнулся с сильной пробуксовкой колес. После этого нужно было сохранять спокойствие, хотя поначалу казалось, что темп Шарля выше. Однако затем, я думаю, шины на его болиде износились, мы смогли подобраться в зону DRS и потом я совершил обгон.

Возможно, в гонке все будет иначе, но сегодня шины «софт» сработали именно в нашу пользу. Это в любом случае здорово, ведь мы вполне гладко провели спринт. Но вот если мы и в воскресенье так проведем старт, то мне, пожалуй, нужно будет очень осторожно оглядываться через плечо (смеется).

В гонке все будут использовать шины других типов, так что завтра все может быть совсем иначе. В любом случае, сегодня все прошло хорошо», – рассказал Ферстаппен.

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