Макс Ферстаппен об обгоне Леклера: «В конце гонки мы чуть лучше работали с шинами»

Пилот остался доволен победой в спринт-заезде перед -Романьи.

«Я не очень хорошо стартовал, после этого у меня ушло какое-то время на то, чтобы надавить на Шарля. В конце гонки мы чуть лучше соперников работали с шинами, поэтому мне удалось подобраться на дистанцию открытия DRS, а потом мы здорово поборолись во втором повороте. Заезд получился очень быстрым и немного жестким», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен вырвал победу у Леклера в 30-минутном спринте

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