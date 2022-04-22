Фернандо Алонсо: «Здорово быть в топ-5 по итогам квалификации, в целом я доволен»

Пилот подвел итоги квалификации к -Романьи, в которой занял пятое место.

«Здорово вновь быть в топ-5 по итогам хаотичной квалификации – со всеми переменами погодных условий и постоянными красными флагами. В дождливую погоду, когда состояние трассы постоянно меняется, случиться может все что угодно. И в целом я доволен тем, что завтра буду стартовать в топ-5.

У меня были хорошие ощущения от машины на двух последних этапах, здесь я тоже чувствую себя вполне комфортно. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра, ведь в спринте теперь можно заработать достаточно много очков», – рассказал Алонсо.

Квалу «Ф-1» постоянно прерывали красные флаги: взрывались тормозные диски, шел дождь, пилоты вылетали с трассы

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