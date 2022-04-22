Ландо Норрис: «Попадание в топ-3 стало настоящим сюрпризом»

Пилот подвел итоги квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, в которой занял третье место.

«Конечно, я очень рад попаданию в топ-3, для нас этот результат стал настоящим сюрпризом. У меня оставался еще один круг, я вполне мог бы улучшить время – я пытался прогреть шины до нужной температуры, но в итоге просто перестарался и слишком сильно атаковал на прогревочном круге.

Досадно, что так вышло, ведь у меня, возможно, был бы шанс попробовать дотянуться хотя бы до Шарля Леклера. Сложно сказать, чем бы все закончилось, ведь любой гонщик мог бы заявить, что улучшил бы свое время. Но в нашем случае шанс на прогресс и правда был, потому что машина работала очень хорошо, я чувствовал себя весьма уверенно. Так что досадно, что все так закончилось, хотя завтра у нас все равно будет хорошая стартовая позиция.

Погодные условия сегодня очень многое для нас изменили. Потому что в сухих условиях мы бы точно не оказались на третьем месте. Сегодня мы выжали максимум, а также дали себе шанс заработать достаточно много очков завтра, посмотрим», – рассказал Норрис.

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Хэмилтон – 13-й

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