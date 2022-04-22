Макс Ферстаппен: «Рад поулу, но завтра и в воскресенье все будет совсем иначе»

Пилот подвел итоги квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, в которой сумел выиграть поул.

«В дождевых условиях было очень сложно. Ну, точнее, дождь то шел, то прекращался. Трасса была очень скользкой, нам было трудно заставить шины работать и прогреть до нужной температуры.

Квалификация получилась очень хаотичной, но я очень рад быть здесь. Это отличная трасса, которая также всегда наказывает тебя за ошибки, здесь можно легко врезаться в стену.

Я очень рад поулу, но понимаю, что и завтра, и в воскресенье все будет совсем иначе с точки зрения погодных условий. Но да, мы хорошо начали уик-энд. Первые три гонки сезона прошли для нас не совсем по плану, постараемся провести хороший уик-энд здесь», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Хэмилтон – 13-й

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