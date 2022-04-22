Маттиа Бинотто: «Леклер – волшебник при борьбе колесо в колесо»

высказался о и .

Руководитель назвал главные таланты гонщиков команды, а также заверил, что Скудерия не намерена назначать испанцу роль второго номера.

- В чем сила Леклера?

– У него словно широкие плечи, он занимает всю трассу. И если лидирует, то его трудно опередить – он волшебник при борьбе колесо в колесо.

- Сайнс?

– Он учится. Быстрый гонщик, который любит анализировать данные. Он знает, что для прогресса и адаптации ему нужно время. Но и он обязательно прибавит.

В данной стадии чемпионата мы не намерены использовать командные приказы – оба пилота вольны гоняться в своих интересах. И я бы отметил, что если бы Карлос не ошибся в Мельбурне, то занимал бы второе место в личном зачете. Побеждая, он будет отбирать очки у Ферстаппена, реального соперника», – отметил Маттиа.

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