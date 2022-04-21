Пьер Гасли: «Если судить на основе прошлогоднего опыта, то я не большой фанат спринт-заездов»

Пилот рассказал об ожиданиях от предстоящего -Романьи, где в рамках уик-энда пройдет спринт-квалификация.

«Очевидно, что если судить исключительно с точки зрения результата, то у меня не лучшие отношения со спринт-заездами. В прошлом году спринт каждый раз завершался для нас просто шокирующим результатом.

Так что если судить исключительно на основе прошлогоднего опыта, то я не большой фанат спринт-заездов. Но при этом я точно не хочу сказать, что спринтам не место в «Формуле-1».

Здорово, что в этом году мы снова попробуем – и на будущее хотелось быть все-таки придерживаться какого-то постоянного формата. Но посмотрим, что будет в этом году. Может быть, с новыми машинами и при новом регламенте зрелищность заметно вырастет, и спринты все полюбят. Время покажет», – рассказал Гасли.

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