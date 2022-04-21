Гельмут Марко: «Агрессивный стиль Ферстаппена не вполне подходит болиду 2022 года»

Советник Гельмут Марко рассказал, что стиль не сочетается с болидом 2022 года.

гораздо ближе к Максу, чем в 2021 году. Самое простое объяснение: у новых машин меньше прижимной силы, поэтому они лучше подходят одним гонщикам и не так удобны другим. Перес очень доволен настройками болида. Макс пока не нашел верный баланс и поэтому не полностью уверен в машине. Его агрессивный стиль пилотажа не вполне подходит новым болидам», – отметил австриец.

Марко ответил на вопрос, являются ли Леклер и Ферстаппен гонщиками одного уровня:

«Во-первых, Леклер выиграл гораздо меньше, чем Макс, и в прошлом году Сайнс выступал с ним на равных. Но Леклер гораздо лучше освоился в новой , он чрезвычайно быстр и не допускает ошибок. Уверенность в себе сильно возросла. Чем-то напоминает настрой Макса в прошлом году. Теперь мы постараемся помешать его доминированию».

Гельмут согласен, что в нынешний сезон стал началом смены поколений:

«Думаю, да. Есть Ферстаппен, Леклер, Норрис и Расселл – четыре гонщика, которые будут определять ближайшие несколько сезонов».

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