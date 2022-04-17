Пилот поделился ожиданиями от предстоящего -Романьи.

На этапе в Имоле проведет первый в этом сезоне уик-энд в экспериментальном формате. Боссы чемпионата продолжают тестировать новые форматы уик-энда и в Имоле квалификация состоится в пятницу, а спринт-заезд, который определит стартовый порядок в главной гонке – в субботу.

«Я совсем забыл о том, что в Имоле нас ждет уик-энд со спринт-квалификацией. Уик-энд в Имоле, по очевидным причинам, и так должен получиться для нас просто безумным, а теперь еще и спринт-заезд.

На самом деле я не знаю, хорошо ли трасса в Имоле подходит для проведения спринта – ответ мы получим только по итогам уик-энда. Но с новыми машинами, учитывая то, что преследовать соперников стало проще, мы можем надеяться на захватывающий спринт, а потом и саму гонку», – рассказал Леклер.

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