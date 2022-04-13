Шарль Леклер: «Важно, чтобы на этапе в Имоле «Феррари» не оказалась под дополнительным грузом ожиданий»

Пилот «Феррари» рассказал, с каким настроем команда подходит к -Романьи.

Этап, который пройдет в Имоле, на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, будет для Скудерии одним из двух домашних Гран-при в нынешнем сезоне.

При этом «Феррари», в отличие от прошлых лет, сейчас подходит к домашнему Гран-при в качестве главных фаворитов чемпионата.

«Да, конечно, мы в предвкушении, вполне могу себе представить. Но я все равно не хочу слишком много об этом думать, ведь сезон только начался.

Разумеется, лидерство в чемпионате – это здорово. У нас есть преимущество в 34 очка, это всегда отлично, вне зависимости от стадии сезона, но сейчас я не хочу слишком сильно концентрироваться на ситуации в чемпионате.

Этап в Италии будет невероятным, но на этом Гран-при мы должны придерживаться того же подхода, который использовали в трех предыдущих гонках. Мне кажется очень важным избежать того, чтобы команда оказалась под дополнительным грузом ожиданий и перестаралась.

С самого начала сезона мы очень здорово работаем как команда и нам нужно продолжать в том же духе – действовать так же, как мы делали в трех первых Гран-при», – рассказал Леклер.

Леклер едет к титулу в «Ф-1» не только из-за скорости. Он и его гараж еще не ошибались

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram