Баттон проведет сезон-2022 в американской серии по ралли-кроссу

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон стал пилотом серии Nitro Rallycross.

Nitro Rallycross – американский чемпионат по ралли-кроссу, первый сезон которого состоялся в 2021 году. Этапы обычно начинаются с дуэлей с участием двух гонщиков, после чего проходит финал (восемь-десять машин). Дженсон присоединилися к команде Xite Energy и будет пилотировать электрокар FC1-X мощностью более 1000 лошадиных сил.

В прошлом сезоне Баттон принял участие в одном этапе чемпионата электровнедорожников в составе собственной команды JBXE, после чего сосредоточился на управлении коллективом.

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