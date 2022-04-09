Ландо Норрис: «Предвкушаю сражение с Расселлом – надеюсь, теперь начнем бороться чаще»

предвкушает битву с на Гран-при Австралии.

Пилот завершил квалификацию на четвертой позиции, его соперник из – на шестой. Гонщики сражались друг с другом еще в «Формуле-2» в 2018 году – тогда Расселл выиграл титул, Норрис стал вице-чемпионом.

«Много времени прошло с наших последних сражений в «Ф-2». Я в предвкушении. Надеюсь, мы начнем чаще бороться друг с другом, хотя обычно «Мерседес» очень хорош по части гоночного темпа, они побыстрее нас.

Сегодня наша скорость была лучше, чем ожидалось, и хотелось бы продолжить в том же духе завтра», – заявил Норрис.

Ландо сдержанно отметил прогресс «Макларена»:

«В Бахрейне у нас были проблемы с выходом из первого сегмента, а в Саудовской Аравии мы почти попали в третий сегмент. Здорово, что мы так поднялись. Команда сделала ряд небольших шагов вперед.

Но нужно оставаться реалистами: главная причина в том, что болид именно на этой трассе оказался быстрее соперников».

Гран-при Австралии-2022. Квалификация. Леклер взял поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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