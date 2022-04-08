Обновления перед Гран-при Австралии: «Феррари» привезла новый диффузор, «Ред Булл» – торцевую пластину переднего крыла

Ряд команд «Формулы-1» привез новые детали в Мельбурн.

С сезона-2022 команды рассказывают о новинках в рамках специальной сессии.

использует обновленную торцевую пластину переднего антикрыла, их соперники из «Феррари» – измененный диффузор.

Фото диффузора «Феррари»

Также новинки внедрили и другие коллективы: – закрылок в задней части болида, «Астон Мартин» – переднее антикрыло, «Альпин» – структуры днища и задние тормозные воздуховоды, – крыло над диффузором, «Хаас» – диффузор.

, «Альфа Ромео» и используют те же машины, что и в Саудовской Аравии.

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Фото: твиттер Альберта Фабреги