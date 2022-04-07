Команды «Ф-1» требуют повысить потолок расходов на $7 миллионов из-за инфляции (AMuS)

Команды и руководство «Формулы-1» расходятся в вопросе потолка расходов на 2022 год.

У коллективов вызывает беспокойство высокая инфляция, которая ставит под угрозу бизнес-планы. В этом году лимит фактический лимит расходов составляет 142,4 миллиона долларов и складывается из базовой величины (140 миллионов) и 1,2 миллиона за каждую гонку после 21 Гран-при (в этом году «Ф-1» проведет 23 этапа).

Финансовый регламент гласит, что потолок может быть поднят, если годовая инфляция в странах «большой семерки» превысит три процента на сентябрь предыдущего года. Таким образом, команды не могут рассчитывать на дополнительные деньги в 2022-м, так как в сентябре прошлого года инфляция была ниже данной величины. В то же время бюджеты приходится перекраивать уже сейчас, поскольку стоимость электричества и перевозок повысилась до шести миллионов долларов на команду. Как отмечает Auto Motor und Sport, в некоторых случае стоимость перевозок удвоилась.

Коллективы намерены добиться повышения потолка расходов на семь миллионов долларов уже в 2022 году – на такую величину он должен вырасти в 2023-м из-за инфляции. «Сейчас это влияет даже на команды, которые обычно функционируют ниже лимита», – сообщает источник издания в паддоке.

По информации AMuS, последний раунд переговоров не привел к компромиссу между командами и руководством чемпионата: предложение разделить «бонусные» семь миллионов между сезонами-2022 и 2023 не получило одобрения. Как заявил глава «Ф-1» , решение будет найдено:

«Как обычно бывает в таких случаях, мы встретимся где-то посередине».

В Великобритании, где базируется большая часть команд «Ф-1», общая инфляция в феврале (год к году) составила 6,2 процента – это рекордная величина с марта 1992 года.

Кристиан Хорнер: «Потолок расходов нужно увеличить из-за инфляции, которая может побить рекорды»

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