Серхио Перес: «Пока вообще не думал о новом контракте»

Пилот «Ред Булл» заявил, что не думает о возможном продлении контракта с австрийской командой.

В недавнем интервью Гельмут Марко не стал исключать возможного возвращения в «Ред Булл» – чей нынешний контракт рассчитан до конца 2023 года.

Перес же отметил, что не думает о своих перспективах и сосредоточен только на нынешнем сезоне.

«Я выступаю в «Формуле-1» уже 12 лет. И я максимально сосредоточен на выступлениях в текущем сезоне, поэтому вообще пока об этом не думал. В какой-то момент мы обсудим этот вопрос и ситуация придет либо к одному, либо к другому результату. Но я пока вообще об этом не думал.

У нас с Максом хорошие отношения. На самом деле мы похожи даже больше, чем может показаться людям. Ведь – это еще не все, у нас есть жизнь и вне спорта. И мы с Максом с уважением относимся друг к другу, порой вместе проводим время – мне кажется, что для командной работы это очень важно», – рассказал Перес.

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

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