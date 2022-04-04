Дэвид Култхард: «Очень впечатлен выступлениями Расселла за «Мерседес»

Экс-пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард доволен скоростью в «Мерседесе».

«Я очень впечатлен. Джордж выступал в соответствии с моими ожиданиями. С моей точки зрения, это прекрасный гонщик во всех отношениях, у него есть скорость и отличные навыки коммуникации. Джордж – современная версия профессионального пилота топ-уровня. Я считал так до начала сезона, и мое мнение не поменялось.

В он великолепно себя проявлял, благодаря чему, как всем известно, последовало приглашение из «Мерседеса». Но медовый месяц быстро заканчивается, особенно с такими ожиданиями – с болидом «Мерседеса» от тебя хотят попадания в топ-3.

Однако и стартовали очень резко. Некоторые могут сказать, что Джордж провел первые две гонки не так, как требовалось. Я не соглашусь. Думаю, он хорошо справлялся с машиной и с ситуацией. Ты пилотируешь тот болид, который тебе дают. Следующая задача Джорджа – вместе с помочь «Мерседесу» разработать чемпионскую машину», – сказал Култхард.

Расселл набрал за две гонки 22 очка и занимает четвертую строчку в чемпионате, опережая Хэмилтона на шесть баллов.

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