Джордж Расселл: «Пока «Мерседес» не выбыл из борьбы за Кубок конструкторов»

уверен, что «Мерседес» еще может выиграть Кубок конструкторов.

Немецкая команда начала сезон, уступая по скорости конкурентам из и , однако из-за двойного схода Ферстаппена и Переса на Гран-при Бахрейна именно «Мерседес» пока занимает второе место в Кубке конструкторов.

«Прошло всего две гонки. Так что мы пока мы точно не выбыли из борьбы. Но да, безусловно, если мы не сможем найти способ улучшить работу своей машины, то никак не получим шанс побороться за Кубок конструкторов. Но мы точно не собираемся сдаваться.

По итогам двух первых гонок «Мерседес» является третьей по скорости командой. Не знаю, какова именно ситуация в чемпионате, но даже если общая картина не изменится в ближайших пяти, шести, семи, восьми гонках, то мы все равно будем сохранять шансы на чемпионат, как мне кажется.

Не вижу причин, почему мы не могли бы перевернуть ситуацию. Нужно посмотреть, как будут идти дела к середине сезона. Все еще может измениться.

Что касается предстоящего Гран-при Австралии, то я, честно говоря, не жду больших изменений. Не вижу причин, по которым мы могли бы совершить резкий скачок вперед. В данный момент «Мерседес» явно является третьей по скорости командой в пелотоне. Причем до четвертого места нам ближе, чем до второго. Так что в ближайших гонках ситуация вряд ли сильно изменится», – рассказал Расселл.

Рейтинг Sports.ru за аравийский Гран-при: Хэмилтон идет ко дну, Алонсо и Боттас в шаге от вершины даже без финиша

Новый «Хаас» способен обгонять «Мерседес». Серьезно: вот атака сменщика Мазепина на Хэмилтона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram