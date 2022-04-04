Роб Смедли: «В «Мерседесе» первыми признают ошибки при создании болида 2022 года»

Директор «Формулы-1» по системам данных считает, что «Мерседес» понимает свои просчеты при подготовке к сезону-2022.

«В «Мерседесе» первыми признают, что ошиблись. проявила себя очень хорошо и находится в лидерах вместе с .

Но я ожидаю, что по ходу сезона изменения будут более значительными, чем в любой другой год – команды найдут скорость, прибавляя в самых разных аспектах. Машины 2022 года находятся на ранней стадии развития и к концу сезона существенно изменятся. Гонка обновлений будет очень серьезной», – отметил бывший инженер «Феррари» и «Уильямса».

Изменения в группе лидеров после введения нового регламента не стали неожиданностью для Смедли:

«Всегда кто-то принимает верные решения, а кто-то ошибается. Безусловно, надеялась, что расклад изменится, когда внедряла совершенно новый регламент. Но расклад не просто поменялся – мы также увидим и эволюцию по ходу сезона».

После двух гонок «Мерседес» занимает второе место в командном зачете, однако по ходу обоих этапов обладатели Кубка конструкторов значительно уступали «Феррари» и «Ред Булл».

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У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

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