Ландо Норрис: «Вообще не уверен в скорости «Макларена» на более медленных автодромах, чем в Джидде»

Руководитель «Макларена» признал, что команда хуже других подготовилась к сезону-2022.

«В конечном счете нужно принять, что соперники в межсезонье поработали лучше нас – поэтому мы находимся там, где находимся. Мы внутри команды довольно быстро это осознали. Важно очень четко это понимать и переключиться с разочарования на желание как можно скорее отыграться», – заявил Зайдль.

Гонщик Ландо Норрис отметил, что заработанные им очки в Саудовской Аравии не говорят о значительном прогрессе «Макларена»:

«Это показывает, на каких трассах машина работает, где ее сильные и слабые стороны. Впереди много работы, так что позитивных моментов в этом плане немного. Я вообще не уверен, что мы будем настолько конкурентоспособными на более медленных автодромах».

После двух этапов «Макларен» занимает восьмую строчку в Кубке конструкторов с шестью очками.

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