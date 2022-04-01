Гельмут Марко: «В этом году Леклер на пике формы – это значит, что в «Феррари» тоже будет явный первый номер»

Советник «Ред Булл» считает, что Леклер станет первым номером «Феррари» в этом сезоне.

По мнению Марко, в «Феррари» будут вынуждены рано или поздно отдать роль поддержки.

«В прошлом году Сайнс победил Леклера, но вот в этом году Леклер находится на пике формы. Это значит, что мы не сможем ждать какой-то помощи от Сайнса (что испанец будет отбирать у Леклера очки). То есть ситуация в «Феррари» будет больше похожа на нашу, в команде будет явный первый номер среди пилотов.

Двойной сход в Бахрейне сильно по нам ударил. Однако у нас еще полно времени, чтобы вернуть себе лидерство. Гран-при Саудовской Аравии был только началом. Вообще мы довольно давно не видели, чтобы две команды действительно на равных боролись за лидерство. Последний раз это было в 2010 году – и тогда это тоже были «Ред Булл» и «Феррари».

Эти болиды были построены по совершенно новому регламенту и команды находятся только в начале пути работы над их развитием. Думаю, в данный момент «Феррари» немного нас опережает. Но команда «Ред Булл» всегда отличалась мастерством усовершенствования болида по ходу сезона. И «Феррари» придется искать на это какой-то ответ, иначе им будет трудно бороться за титул. Но я думаю, что в прекрасно это знают», – рассказал Марко.

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