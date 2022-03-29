Гельмут Марко: «К Гран-при в Имоле «Ред Булл» существенно отыграет время – болид станет легче»

сообщил, что готовит серьезное обновление к гонке в Имоле.

Австрийская команда планирует повысить скорость за счет снижения массы машины. Перед стартом сезона считалось, что «Ред Булл» испытывает наибольшие проблемы с весом.

«Болид «Феррари» быстр в любых условиях, вне зависимости от температуры шин. Нашу машину, безусловно, сложнее настраивать, но к Имоле она станет легче. Это даст значительное преимущество во времени – выигрыш во времени, иными словами.

Думаю, команда в хорошем положении, но у нас есть фактически равный оппонент в лице «Феррари». Леклер в этом году пилотирует абсолютно безупречно, так что сезон получится захватывающим», – сказал советник «Ред Булл» в эфире Servus TV.

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«Полагаю, в Мельбурне будет примерно то же самое, что и в Джидде».

Гонка в Австралии состоится 10 апреля, Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле – 24 апреля.

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