Дженсон Баттон: «Проблемы «Макларена» – большой удар для Норриса. Удивлен, что он подписал длительный контракт»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года не понимает, почему сделал долгосрочную ставку на .

Норрис подписал с «Маклареном» контракт до 2025 года. В новом сезоне команда заработала всего шесть очков за два этапа.

«Меня удивило, что он подписал такое длительное соглашение на старте карьеры. Понятно, все мы хотим быть командными игроками, но кто знает, что случится через два или три года.

Для него происходящее станет большим ударом. Впереди долгие сезоны, и он может лишь сказать: «Ну, ладно». Сейчас ему остается только рассказывать команде о проблемах и постараться помочь с решениями», – сказал Баттон.

В то же время экс-пилот «Макларена» выразил надежду на прогресс коллектива из Уокинга:

«Это отличная команда, они много раз выигрывали титулы. Сейчас в «Макларене» много новых специалистов высокого уровня. Важно сплотить коллектив, сохранять единство и как можно быстрее развивать болид».

На трех болидах «Ф-1» посреди гонки одновременно сломались моторы – у разных производителей. Что это было?

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