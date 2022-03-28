Эстебан Окон: «Для меня честь бороться с легендарным Алонсо. Фернандо ничуть не потерял в скорости с 2007 года»

рассказал, что чувствует во время сражений с «легендарным» Фернандо Алонсо.

Подводя итоги Гран-при Саудовской Аравии, пилот «Альпин» также поделился мнением о внутрикомандной конкуренции и новом техническом регламенте.

«Было очень весело. Классная борьба с Ландо [Норрисом], Фернандо, Валттери [Боттасом]. С новыми болидами философия гонок в корне поменялась. Теперь сражения почти как в картинге.

С Фернандо мы во всех сессиях были рядом, и в квалификации разрыв оказался меньше десятой. Так что плотная борьба продолжится весь сезон, и это позволяет команде прогрессировать.

Для меня всегда честь сражаться с Фернандо, я в такие моменты улыбаюсь. Он прекрасный пилот в плане гоночного мастерства, невероятно быстрый. Фернандо – легендарный гонщик. Здорово, что мы так плотно боремся. Думаю, он ничуть не потерял в скорости со времен противостояния с Льюисом [Хэмилтоном] в 2007 году. Он как хорошее вино, которое лишь зреет со временем», – отметил француз.

Окон расквитался за прошлогодний Гран-при Саудовской Аравии, когда на последних метрах пропустил в борьбе за подиум. В 2022-м Эстебан в похожем стиле опередил пилота и финишировал шестым:

«Наверное, помог опыт прошлого года. Ландо обогнал меня в конце гонки, и на этот раз мне удалось совершить обратный маневр на последнем круге. После Гран-при в 2021-м я лучше понимал, как распределять заряд батареи, и удержал ситуацию под контролем».

Алонсо сошел в Джидде из-за технических проблем и набрал лишь два очка за два этапа. На счету Окона 14 баллов.

Ох, напарник почти вынес Алонсо в стену. Но Фернандо грандиозно рисковал с атакой

Фернандо Алонсо о сходе: «Проводили очень хорошую гонку, у «Альпин» есть скорость. Надеюсь, удача вернется»

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