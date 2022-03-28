Фернандо Алонсо о сходе: «Проводили очень хорошую гонку, у «Альпин» есть скорость. Надеюсь, удача вернется»

доволен скоростью «Альпин» в Саудовской Аравии, несмотря на сход.

Французская команда была близка к тому, чтобы во второй раз подряд заработать очки обеими болидами. В итоге стал шестым, а Алонсо досрочно закончил гонку из-за технических проблем.

«Хорошая гонка, у нас была скорость. К тому же вчера нам немного не повезло с новыми шинами в третьем сегменте – соперники получили преимущество за счет притертых комплектов. Но сегодня у нас была быстрая машина. Мы обогнали пару человек и нацеливались на шестое место. Думаю, мы его заслуживали. Но, к сожалению, проблема помешала заработать очки. Мы ее исследуем.

Мы провели хорошую гонку в Бахрейне, очень хорошую в Джидде и заработали всего два очка. На старте сезона нам немного не везет, но впереди длинный путь. Надеюсь, удача к нам вернется», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо также высказался о сражениях с напарником:

«Да, напряженная борьба. Мы плотно боролись в Бахрейне и здесь, в Джидде. В Бахрейне мы были на разных стратегиях, а тут на одинаковых. По какой-то причине моя машина сегодня казалась чуть быстрее. Так что я попытался обогнать Эстебана, а потом сосредоточиться на Боттасе.

Думаю, мы могли финишировать шестым и седьмым, но, увы, мой болид сошел. В Австралии мы снова попробуем заработать очки обеими машинами .

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