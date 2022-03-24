«Ред Булл» предпринял меры, чтобы избежать сходов из-за топливной системы (Autosport)

«Ред Булл» подготовился к и надеется избежать сходов.

В Бахрейне Макс Ферстаппен и завершили гонку досрочно из-за проблем с топливной системой. Издание Autosport сообщает, что команда внесла изменения и довольна подготовкой к уик-энду в Джидде.

Журналисты также опровергают слухи, появившиеся в последние дни. Согласно некоторым теориям, у пилотов закончился бензин, так как «Ред Булл» залил в баки минимальное количество топлива в надежде снизить стартовый вес болида. Это не соответствует действительности, сообщают источники в команде. Autosport считает более вероятной другую версию: топливная система потеряла доступ к нескольким литрам бензина, которые оставались в баках Ферстаппена и Переса. В то же время журналисты подчеркивают, что конкретные детали произошедшего в Бахрейне им не известны.

Ранее своим объяснением поделился советник «Ред Булл» Гельмут Марко.

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