Валттери Боттас: «Старт обернулся катастрофой, но в итоге нам удалось неплохо отыграться»

Пилот подвел итоги .

Боттас удачно провел квалификацию, но затем провалил старт и откатился с шестой позиции за пределы топ-10. Однако по ходу гонки сумел отыграться и вернулся на 6-е место.

«Нам удалось хорошо отыграться. Наиболее слабым местом в гонке, очевидно, стал старт, который обернулся катастрофой. В момент, когда машина сорвалась с места, я столкнулся с очень сильной пробуксовкой и поджарил себе задние шины. В результате чего на первом круге я вообще ничего не мог сделать.

Нам есть чему поучиться, есть что изучить. Но когда ситуация стабилизировалась нам в итоге удалось очень неплохо отыграться. У нас была хорошая стратегия, мы гладко провели гонку.

Думаю, у нас был очень неплохой темп, и это обнадеживает. Я также очень рад за Чжоу – он попал в очковую зону в первой же гонке», – рассказал Боттас.

Боттас в первой же квале победил своего сменщика в «Мерседесе». Реакция Хэмилтона – респект бывшему №2

«Феррари» выиграла первую гонку сезона «Формулы-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram