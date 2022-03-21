Маттиа Бинотто: «Мы должны быть уверены, что обновления болида помогут «Феррари» сделать шаг вперед»

Руководитель «Феррари» рассказал о стратегии по работе над развитием болида, которой Скудерия будет придерживаться в сезоне-2022.

«Безусловно, у нашей машины есть потенциал, но нам нужно работать над ее развитием. Когда вам удалось заложить хорошую базу и вы собираетесь заниматься дальнейшим развитием, вы должны быть уверены в том, что обновления, которые вы будете привозить на трассу, позволят вам сделать очевидный шаг вперед.

Сейчас, с появлением потолка бюджетов и ограничения расходов, это стало еще важнее. Мы не можем позволить себе ошибаться. У нас будет не так много возможностей для улучшения болида. И что бы мы ни делали, мы должны быть уверены в том, что сделали правильный выбор и обновление сработает», – рассказал Бинотто.

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