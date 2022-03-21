Руководитель «Астон Мартин»: «Пока неясно, выступит ли Феттель на Гран-при Саудовской Аравии»

Майк Крак не исключил, что может пропустить .

Пилот не выступил в Бахрейне, так как заразился ковидом – его заменил . Руководитель команды рассказал о текущей ситуации.

«Он (Феттель) участвовал в брифингах, и голос у него более здоровый, чем пару дней назад. Но мы пока не знаем. Посмотрим, что случится в ближайшие дни. Мы надеемся, он скоро вернется.

Если он сдаст отрицательный тест, все будет просто», – заявил Крак.

Хюлькенберг предположил, что определенность наступит ближе к началу уик-энда:

«Я не знаю [, буду ли выступать,] и пока готовлюсь как резервист. Думаю, мы все узнаем в четверг или пятницу».

Гонка в Джидде состоится 27 марта.

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